盼美基建法案 歐美股市搶先漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統拜登預計推出 2022 年財政預算，市場期盼將有近 3 兆美元的基礎建設法案推出，聯準會主席鮑威爾看好未來經濟前景並釋出可能減少購債計畫的訊號，美國股市上漲 1.6%；

2. 歐洲三月份製造業採購經理人由前期 57.6 上升至 62.4，服務業同時也上升至 48.8，歐洲央行購債加快購債速度，上週淨購債金額上升至去年 12 月以來最多，歐股上漲 0.8%。

新興市場

1. 美國證券交易委員會開始實施針對在美上市外國公司資訊揭露的要求，以及據傳某些避險基金爆倉被迫去槓桿，更加劇中概股動盪，中國股市下跌 4.1%；

2. 巴西疫情嚴峻，消費與工業類股領跌，拉美股市下跌 3.7%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率從高點回落，美國政府公債指數小幅上漲 0.1%；

2. 全球高收益債券利差小幅收斂，指數價格上漲 0.7%，而美元升值 0.9% 與新興國家高物價隱憂，壓抑新興債券走勢，指數價格下跌 0.4%。

原物料、匯率

1. 美元走強、對景氣樂觀情緒未散，黃金價格持續受到壓抑，金價收在 1,732.5 盎司 / 美元；

2. 儘管原油庫存上升，然而蘇伊士運河受阻事件部分抵銷油價跌幅，油價下跌 0.7%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/3/29（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/26）

資料來源: Bloomberg，2021/3/29（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/26）

三大市場關鍵事件及分析

1. 央行總裁下台，土耳其資產遭拋售

受到消費者物價年增率持續升高影響，土耳其央行宣佈升息 2%，但央行總裁卻隨之遭撤換，再度引起海外投資人對土耳其央行獨立性的質疑，土耳其股匯市因此下跌。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 土耳其指數，2021/3/25。

2. 實質利率下降空間有限，價值類股出頭天

美國長期公債殖利率處於歷史低點，只要美國物價年增率沒有失控，美國實質利率進一步下降空間有限，若實質利率進一步升高，價值類股可望跑贏成長類股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2021/3/18。

3. 美外企問責法開鍘，中概股重挫

美國證交所展開針對外國企業資訊揭露措施，引起在美上市中概股股價動盪，同時，據傳因為某些避險基金爆倉和去槓桿，加劇中概股拋售力道。

資料來源：Bloomberg、Stock Market MBA，「鉅亨買基金」整理，2021/3/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/25。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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