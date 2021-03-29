台股勁揚一度站上16500點 三大法人聯手買超109.63億元

受美股大漲激勵，台股今 (29) 日開高走高，一度勁揚逾 200 點，衝上 16520 點，逼近前波歷史新高，不過，指數尾盤漲勢略為收斂，上漲 170.09 點或 1.04%，收在 16475.97 點，仍創下收盤新高紀錄，三大法人聯手買超 109.63 億元。

加權指數今日成交值 3232 億元。觀察籌碼面，外資今天買超 87.42 億元；投信也轉為買超 4.55 億元；自營商買超 17.65 億元。三大法人合計買超 109.63 億元。

台積電美國存託憑證 (ADR) 上周五大漲 5.5%，今日台股現貨在買盤回流下，股價同步走揚，一度衝上 602 元，終場以 599 元作收，漲幅 1.5%，成功收復季線。其他電子權值股方面，鴻海同步在盤面上表現，上漲近 1.6%；但聯發科、聯電、大立光相對偏弱。

今日資金主要流向塑化、鋼鐵、造紙、航運等傳產族群，其中，長榮貨櫃輪擱淺蘇伊士運河，海、空運價 4 月再度響起漲聲，航運類股今日表現有撐，中櫃、台航等大漲逾半根停板，陽明、萬海、裕民、慧洋 - KY 等也有 2-4% 的漲幅。

高端疫苗、合一掀起新藥股王爭霸戰，兩家公司明 (30) 日將對外分別說明新藥及疫苗進展，吸引大量資金搶進，盤中均攻上漲停價位，但高端疫苗以 284.5 元略勝一籌；合一漲停打開後，終場上漲 9.7%，收 277 元。