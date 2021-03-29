〈台股盤中〉油價飆傳產扛多頭大旗 收復3月以來高點

受美股大漲影響，台股今 (29) 日跳空開高上漲 105 點，盤中大漲近 170 點，高點攀至 16481 點，站回 3 月高點，受國際原油價格大漲影響，資金轉進塑化、鋼鐵、面板、造紙等傳產族群股價翻揚，成為支撐盤勢的多頭力道。

權值股王台積電 ADR 大漲，推升台積電早盤股價重回 600 元關卡，重新站回月線與季線之上，台積電大漲也帶動半導體族群上漲，威鋒電子早盤直接朝漲停叩關，股價鎖在 317 元，光罩盤中大漲逾 8%、敦泰、華泰、威盛在買盤挹注下，推升股價上漲。

觀察今天資金走勢主要流向塑化、鋼鐵、造紙、航運等族群，電子股雖有台積電拉抬，但漲幅相對有限，僅半導體、光電與面板等族群表現相對亮眼。

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河，帶動國際油價上漲，塑化族群也因此沾光受惠，包括聯成、華夏、中石化、國喬、南亞等股價同步走揚。

鋼鐵族群中指標個股中鋼盤中上漲 2%、中鴻、大成鋼、新鋼、官田鋼等盤中也有 2%~3% 漲幅。

航運類股中包括四維航、台航、陽明盤中分別有 3% 到 5% 漲幅，華航與長榮盤中也有 2% 以上的漲幅。

面板族群中彩晶盤中漲停股價鎖在 15.15 元，面板雙虎群創、友達在買盤敲進下，盤中分別大漲逾 5%、4%。

整體而言，目前資金仍持續在電金傳三大族群輪動，其中支撐盤勢主力的電子股略有熄火狀態，資金轉進低基期的塑化、鋼鐵與航運等類股，改由原物料相關族群支撐多頭盤勢。



