美股異常拋售 傳巨型基金遭強制平倉 高盛狂賣股、野村巨虧

美國股市上周五 (26 日) 遭遇非比尋常的大舉拋售，據《彭博》引述知情人士說法，前老虎管理公司交易員 Bill Hwang 的家族辦公室，是這次動盪的主因。

美股上周五包括中國科技巨頭和美國媒體大鱷在內的公司，市值蒸發了 350 億美元，高盛當天就透過大宗交易清倉了價值 105 億美元的持股。除了高盛以外，多家投資銀行據稱也遭受拖累。

消息人士說，Bill Hwang 旗下 Archegos Capital Management 豪賭失利，又無力追加保證金，被強制平倉，出售價值超過 200 億美元的股票。

發生了什麼？

上周五，在沒有重大消息面影響之下，騰訊音樂、愛奇藝、唯品會、跟誰學、百度等熱門中概股，均單日暴跌，ViacomCBS 和 Discovery 兩檔美國媒體股同樣重挫。

知情人士透露，此次拋售中，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的交易額約為 130 億美元，其中包括賣出購物平台 Farfetch、Discovery、百度和跟誰學。高盛集團公司則出售了價值 66 億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票。

電子郵件顯示，此後高盛又拋售 39 億美元的 ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。

影響所及，ViacomCBS 和 Discovery 均出現個股史上單日最大跌幅，ViacomCBS 挫 27%，Discovery 也跌 27%，中概股盤中急跌，百度盤中跌幅多達 30%，尾盤跌勢才縮減。

(圖表取自 Zero Hedge)

投資銀行慘遭拖累

知情人士說，Archegos 的經紀提供商包括野村、高盛集團、 摩根士丹利和瑞信集團。

野村周一發布聲明稱，其美國子公司可能因一美國客戶遭受「巨虧」，根據 3 月 26 日市場價格計算，預計高達 20 億美元，市場認為這與 Archegos 遭平倉有關。

野村未做進一步評論，這支股票周一一度暴跌 16%，是自 2011 年 11 月以來的最大盤中跌幅。

野村表示，取決於交易的平倉和市場價格波動，對客戶申索金額估計可能會發生變化。

而據報導，高盛告訴客戶，此事面臨的損失可能不大。摩根士丹利則在周日持續賣股，代表一位身份不明的持有人出售了約 4500 萬股 ViacomCBS 股票，較上周五收盤價最高折讓 4.6%。

瑞信集團發布聲明，說它第一季可能遭受重大損失，這和一美國基金客戶未能按時追加保證金有關

超高槓桿可能是引禍主因

Hwang 此前在 Julian Roberston 的老虎管理公司工作，而後他關閉了自己的基金，成立 Archegos 作為家族辦公室。熟悉他的交易員描述，Hwang 會使用超大的槓桿來執行多頭與空頭策略，這意味著他通常會用數倍於自有資金進行交易。

2012 年 12 月，Hwang 承認非法使用內幕消息買賣中國的銀行股，同意以逾 6000 萬美元和解對他的刑事和民事指控。這一度讓他成為高盛的拒絕往來戶，但到 2018 年，高盛重新允許他成為主要客戶。

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