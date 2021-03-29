華爾街大多頭：美公債殖利率可能升至3% 但美股有望續升

華爾街大多頭、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在接受採訪時表示，預測未來 12 到 18 個月內，美國 10 年期公債殖利率可能升至 2.5% 至 3% 之間。但是，美國經濟火熱，有能力承受起殖利率上升的情況，他認為標準普爾 500 指數有望在年底達到 4300 點。

Yardeni 表示，美國 10 年期公債殖利率可能升至 2.5% 至 3% 之間，但是仍不足以對美國經濟或是美股帶來打擊。「這並不是災難或是浩劫，某種程度上，這反映出債券義和團 (Bond Vigilante) 對通貨膨脹有所擔憂。」Yardeni 說道。

Yardeni 在 1980 年代初創造了「債券義和團」一詞，用以形容那些希望公債殖利率更高，以彌補通膨上漲損失的投資者。如今，債券義和團正在對湧入經濟中的數兆美元的紓困案作出反應。他們對美聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 和財政部長葉倫 (Janet Yellen) 認為通膨將是短暫的看法持懷疑態度。

Yardeni 表示，儘管他現在將通貨膨脹視為最大的市場風險，但他預計生產率的提高和科技創新將在降低成本壓力方面發揮重要的作用。

Yardeni 認為，美國的經濟火熱。由於紓困支票現在已經存入人們的帳戶中，美國經濟因此會變得更火熱，企業獲利表現也將會十分亮眼。標準普爾 500 指數有望在年底達到 4300 點，較上週五收盤價上漲 8%。並且，有望在 2022 年上漲到 4800 點。

不過，他也表示，如果進入秋天，進入今年底時候，通貨膨脹率仍然頑固徘徊在 2.5% 左右，或是再度上升，那麼美國經濟所面臨的問題很可能是超出原本所預料的。