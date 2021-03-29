【群益投顧】台積電600元關卡震盪 台股蓄勢挑戰前波高點

一、盤勢分析

受到疫苗接種進度樂觀，以及經濟可望強勁復甦預期的帶動，上週五美股尾盤急拉收高，四大指數收盤全面收漲；道瓊工業收漲 1.39%、S&P 500 上漲 1.66%、那斯達克收高 1.24%、費城半導體大漲 4.95%，歐股方面，投資人暫時擺脫第三波疫情憂慮，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.91%，逼近歷史新高，三大主要市場，英國收漲 0.99%、德國上漲 0.87%、法國收高 0.61%。今早亞洲股市普遍上漲，台股以上漲 106 點開出，終場以上漲 170.09 點或 1.04% 收盤，收在 16475.97 點，成交金額為 3232.63 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子在台積電、鴻海領漲、面板強攻下續彈，加上金融持續平盤之上整理，加持指數收高，傳產以橡膠、造紙、航運漲幅最為領先，百貨、紡纖走勢則明顯落後。

二、盤勢預估

市場對經濟復甦的正面期待升高，殖利率走高的負面反應暫時淡化，帶動國際股市上漲。台股跳空開高走高持續高檔整理，終場以上影線紅 K 上漲 170 點作收，成交量回升至 3200 元以上，指數連三日收漲站穩各期均線之上，3、12 日均線排列正式翻多，短線技術面重回偏多軌道，有續朝 2 月高點挑戰機會，惟須遞增補量拉升才具續航力，否則即使突破仍要留意有拉升可能。

驅動 IC、玻璃基板等零組件缺貨持續加劇，影響大陸華星光電和惠科第 2 季新產能投入計畫，產能受限推升 IT 面板報價，美國新紓困金已發放，電視通路庫存偏低不到 4 週，推升電視面板拉貨動能力道不減。3 月監視器面板漲勢擴大，電視面板也維持大漲，反映缺料問題持續延燒，預期 4、5 月還會延續漲勢。

去年新冠肺炎席捲全球，相關居家工作、遠距教學受到大量採用，也帶動個人電子終端設備出貨成長，儘管目前疫情比較和緩，但 WFH 似乎已經成了新的工作常態，NB 採購需求熱度不減、缺料問題未解，今年 NB 出貨仍可維持穩健成長，由於去年 NB 族群獲利表現提升，今年都有不錯的配息表現。

全球貨櫃航運供需原就吃緊，長榮貨輪擱淺造成蘇伊世運河雙向塞船，迫使歐亞航線貨櫃輪必須繞道非洲南端，由於目前狀況尚未排除，預計改道船隻數量將會增加，缺櫃潮情況雪上加霜，40 呎標準貨櫃遠東到歐洲線運價從 7，400 美元喊漲至 8，000 美元，遠東到美東線也 4，870 美元調高至 5，000 美元。

三、強勢股

電子：

仁寶 (2324)、彩晶 (6116)、敦泰 (3545)、佳世達 (2352)、群創 (3481)。

非電：

巨大 (9921)、潤泰新 (9945)、萬海 (2615)、亞德客 (1590)、陽明 (2609)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據