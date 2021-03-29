大批壽險人力 流往保經公司的真相

文●楊佳真

每年鳳凰花開時，保險業都釋出至少三萬個職缺，吸引無數學子搶進「金飯碗」，尤其對外勤單位來說，業務部隊的規模，往往也體現了企業的能見度，因此增員一直是保險業的大事。

輸贏乃兵家常事，人來人往更是保險業的常態，今（二○二○）年上半年，整體壽險業務員人數持續攀升，一度來到三十九萬九千餘人，眼看即將突破四十萬大關，但藏在這漂亮數字背後的，卻是一場各懷鬼胎的搶人大戰。

從去年十二月觀察到今年八月，壽險業務員淨增加四千七百多人，其中保經增加三千八百餘人，成長四．六％，保代增加一千三百多人，成長一．六％，而壽險公司卻淨流失約三百三十人，人力呈現負成長。

今年上半年，不論壽險或經代公司都增員有成，但壽險公司每季、每年有例行考核，如國泰在七月就刷掉三千多人，所以壽險公司八月的二十二萬五千名業務員，甚至低於去年底水準；反觀保經公司，有些打出「免考核」旗幟吸引業務員跳槽，整體人數反較去年底成長四千多人。

商品變革推力 高佣金拉力 人才出走

壽險公司增進來的人追不上流失的，今年人力前十大公司中，就有五家負成長，其餘也僅小幅成長；而保經公司的人力卻持續增長，去年人力前二十大保經都是正成長，其中前十大公司的人力成長率，有二家高於三成五，有三家超過兩成，前兩大公司的業務部隊甚至直逼五千人。

此外，八月新登錄的業務員中，壽險公司占比七成六，保經僅一成五，表示壽險公司增員以新人培訓為主；而保經公司招募的一三一七人中，近七成是再登錄，顯示保經增員以同業轉職為多。

壽險公司握有龐大的教育訓練資源，每年培養超過兩萬名新進業務員，雖然新人「可塑性強」，但在取得人身保險資格的入門執照上，合格率都不滿五成，更不用說難度更高的外幣證照及投資型證照了。

保經公司採取的增員策略，是將目標鎖定同業，透過各種誘因吸引轉職或直接挖角，省去從頭輔導考照的冗長培訓過程，訴求「即戰力」。

今年在疫情衝擊、商品變革之下，各家公司保障型商品的設計差距頗大，比起以往更賣不動，也有些公司為調整財務接軌 IFRS17，商品策略改主推投資型商品，使得考不到投資型證照的業務員因而離開。

同時，保經公司又祭出可賣遍各家公司商品及誘人的佣獎條件，在內有推力、外有拉力情況下，一批批業務員就往保經流動。據了解，這波出走潮從去年底延續至今，目前都還在進行中。

來源：《現代保險雜誌》 382 期

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