〈樺漢法說〉去年純益登峰EPS 12.13元 在手訂單歷史新高 今年成長樂觀

鴻海 (2317-TW) 集團工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (29) 日公告去年財報，稅後純益 11.12 億元，年增 2.9%，創歷史新高，每股純益 12.13 元；展望今年，董事長朱復銓透露，品牌及系統整合在手訂單已創歷史新高，樂觀看待今年成長。

樺漢去年第四季營收 265.35 億元、季增 25.6%、年增 8.1%；毛利率 21.6%、季減 0.4 個百分點、年減 2 個百分點；營益率 4.5%，季減 0.2 個百分點、年減 0.4 個百點；稅後純益 3.49 億元，季增 26.5%、年減 5.7%，每股純益 3.78 元。

樺漢去年營收 840.91 億元，年增 3.2%、毛利率 23.3%，年增 0.3 個百分點、營益率 4.4%，年增 0.3 個百分點、稅後純益 11.12 億元，年增 2.9%，每股純益 12.13 元。

樺漢表示，第四季成長動能來自品牌及設計製造 (ODM)；全年以品牌及系統整合業務成長較為強勁；業外匯損方面，第四季影響每股純益約 0.97 元、全年影響約 1.96 元。

展望今年，樺漢董事長朱復銓表示，在手訂單創歷史新高，其中品牌事業訂單 9.3 億歐元、約新台幣 313 億元，系統整合則約 278 億元，均為歷史最佳， 而 ODM 事業在手訂單成長也相當強勁，較 2020 年成長雙位數百分比。

其中，品牌事業成長動能來自軌道控制系統及公共事業訂單，另有通訊事業的併購效益挹注；系統整合事業受惠於全球半導體市場需求及資本支出增加，來自科技廠客戶的新系統工程及廠房建置專案皆陸續開出；ODM 事業主要成長將來自公益彩券訂單、機器視覺需求持續增加，以及智慧家庭新訂單。

樺漢也公告股利，每股擬配息 5 元，配發率約 4 成，若以今日收盤價 247 計算，現金殖利率約 2%。