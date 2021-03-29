美國將向Youtuber課稅台灣網紅恐遭殃 財政部：沒有重複的問題

美國即將對 Youtuber 課稅恐將，市場關注是否波及台灣網紅，財政部長蘇建榮對此表示，Youtuber 的網路所得來源如果來自美國，美國就會課稅，但若收入來自國內，國稅局也會查。

至於外界關注的重複課稅問題，財政部官員對此說明，只要在美國已經繳的稅都可用來抵稅，沒有重複課稅的問題。

Google 日前通知 Youtuber，即將對從美國來的收入來源課徵所得稅，如果沒有在 5 月底申報，將就總收益課徵 24% 的懲罰性稅負，此政策不僅衝擊美國 Youtuber，連台灣網紅也恐遭牽連。

國民黨立委賴士葆今 (29) 日質詢時指出，如果台灣網紅須向美國繳稅，有沒有重複課稅的問題，並且追問財政部是否可能與美方簽署台美租稅協定？

蘇建榮答詢時說，Youtuber 收益來源如果來自台灣，國稅局就會查；至於台美租稅協定，從去年台美經濟對話開始後，已在適當時機向美提出相關議題，目前也持續進行中，但現在因美國新政府才剛上任，未來也會持續努力。

對於網紅是否遭台美重複課稅，財政部官員對此解釋，網紅在美國申報繳納過的稅可用來抵稅，換言之，並不會有重複課稅的問題。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，YouTuber 應在期限內，也就是 5 月 31 日提交其稅務身份資料，若是未在期限內提供資料，而被以較高稅率扣繳，則可以在隔年度進行個人所得稅申報以申請退稅。

蘇宥人說，由於各國稅局認定收入的方式不同，YouTuber 將來可能會面臨同一筆收入的多重課稅，以台美為例，台灣與美國皆可能認為此筆收入為各自國家的來源所得，因此在美國扣繳的稅款，是否能在台灣所得稅申報時進行抵扣，仍待進一步探討。