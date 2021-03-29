桓鼎-KY去年獲利成長 EPS 0.8元 擬配發1元現金股利

桓鼎 - KY(5543-TW) 去年財報出爐，稅後純益 2866 萬元，年增 27.32%，每股純益 0.8 元，今 (29) 日董事會通過去年盈餘配發 1 元現金股利，其中 0.7 元為盈餘配發，0.3 元由資本公積配發，公司樂觀看待今年第二季新增產能開出後，將挹注營收。

桓鼎 - KY 2020 年營收 10.1 億元，毛利率 27.72%，年減 0.68 個百分點，稅後純益 2866 萬元，年增 27.32%，每股稅後純益 0.8 元

桓鼎 - KY 持續擴建金屬建材產能，中國鎮江新廠預計第二季投產，年產能 140 萬平方米，為過往金屬天花產能的兩倍，而鎮江廠原址產線將專注生產金屬隔板，因此，金屬隔板年產能將由原先的 70 萬平方米提升到 140 萬平方米。

桓鼎 - KY 以子公司聯鋌營造標下 5.02 億元高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓相關興建工程，日前更取得臺鹽綠能的 3.08 億元漁電共生土木工程採購案，工程都在進行中，將依照完工進度入帳。

桓鼎 - KY 將於 6 月 28 日召開股東會。同時，桓鼎今年將辦理市場籌資案，支應業務擴充。