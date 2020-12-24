桓鼎高雄港務局第七貨櫃中心辦公大樓工程 29日動工

桓鼎 - KY(5543-TW) 在台跨入營建業務，旗下聯鋌營造公司日前得標的高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓相關興建工程，將於 29 日舉行動工儀式，行政院高層並將參與此一儀式。

桓鼎 - KY 是以 3 億元收購高雄甲級營造廠聯鋌營造公司 100% 股權，隨後在 11 月 3 日拿下高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓相關興建工程，總工程經費 5.02 億元，為集團跨足統包公共工程領域。

高雄港務局第七貨櫃中心為大型貨櫃轉運樞紐基地，可供停靠全球最大的 2.4 萬標準櫃級貨櫃輪，並規劃 5 座深水碼頭、擁有縱深 700 公尺櫃場腹地，深具發展全自動化大型貨櫃基地運籌中心的優勢潛力，肩負起維持高雄港競爭力與穩固海運樞紐地位的重責大任。

桓鼎主管指出，聯鋌營造以承攬公共程及工業廠房營建案爲主，先前手中承攬工程案超過 10 億元 ，日前除標下 5.02 億元高雄港務局第七貨櫃中心計畫辦公大樓的相關興建工程案外，再拿下臺鹽綠能的 3.08 億元漁電共生土木工程採購案。

桓鼎表示，集團除持續爭取國內案件工程，桓鼎也著手展開深耕台灣，創造更大綜效。