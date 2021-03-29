鴻海Fii資金投資項目調整 部分新產能延至後年12月完成

鴻海 (2317-TW) 今 (29) 日晚間代子公司工業富聯 (Fii) 公告，因 IPO 募集資金投資項目原定建設期已到期，但為順應行業發展趨勢和技術革新要求，部分募集資金投資項目調整、變更及延期，其中，新增產能及研發中心項目建設部分專案變更後，預計延至 2023 年 12 月完成。

工業富聯表示，IPO 募集資金淨額為人民幣 267.16 億元，投資於智慧製造和工業互聯網方向，本次調整主要在新增產能及研發中心項目建設方面，整體投資方向與投資總額不變。

工業富聯進一步指出，本次變更後部分專案延期 2-3 年後完工應用智慧製造新技術，升級改造、提升品質、提高效率、降低成本，實現現有資源的優化配置，同時加大在創新開發上的投入，提升在行業內的競爭力。

而與原募投項目差異，工業富聯解釋，預計效僅存在單項差別，整體無差異；至於股東權益，本次變更為繼續專注主營業務，結合專案實施實際情況的方案微調，對股東權益無重大影響。

工業富聯也同步公告股利政策，每 10 股派發人民幣 2.5 元 (含稅)，而工業富聯預計 3 月 31 日召開 2020 年度業績發佈會，並將於 6 月 8 日召開股東常會。