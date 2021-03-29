〈樺漢法說〉歐美客戶需求佳規劃增資擴產 車用相關產品打進38個國家

樺漢 (6414-TW) 今 (29) 日召開法說會，董事長朱復銓透露，因應歐美客戶需求，今年規劃增資並啟動擴廠，未來將能承接百億元規模以上的訂單；此外，樺漢也積極拓展電動車、自駕車相關應用，目前已打進全球 38 個國家市場。

朱復銓表示，目前訂單滿手，歐洲、美國大客戶都有提出需求，因此決定規劃建置一條龍的整體產品設計製造服務中心，除了承接百億元規模訂單外，也能強化在地服務，而因應擴廠的資金需求，公司規劃最快在今年第四季展開增資計畫。

除了擴廠，朱復銓也透露，今年也可望看到新的策略投資結盟或併購案，國內、外都有機會，將持續建構具競爭力的生態圈，推升營運成長。

而樺漢今年才整併子公司美國 AIS 以及台灣超恩，切入 AIoT 生態產業鏈，其中，在車用領域應用涵蓋電動車 (EV)、充電樁、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、自動駕駛等，目前已經在全球 38 國落地。

樺漢也加入母集團鴻海 (2317-TW) 推動的 MIH 平台，朱復銓表示，將聚焦先進駕駛輔助系統，以及娛樂資訊與通訊系統，在自駕車方面，樺漢也與前三大自駕車運算平台、系統整合商展開合作。