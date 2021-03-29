經歷了動盪的一周之後 中國經濟復甦料提振新興市場

在經歷了坎坷的一周、股市幾乎抹去了今年全部漲幅並且土耳其里拉暴跌之後，全球第二大經濟體的復甦可能為新興市場帶來支撐。

周三中國公佈的數據料將顯示製造業和非製造業均出現反彈，從而給全球經濟成長改善的大背景形成支持。同時，新興市場企業前景好轉可能會吸引投資者逢低買進。

MSCI 新興市場指數 圖片：Bloomberg

上周，受土耳其、阿根廷和中國股市下跌影響，MSCI 新興市場股票指數走低。土耳其里拉遭遇拋售，使新興市場貨幣出現六周來的第五周下跌，新興市場美元債券也小幅走低。這種疲軟表現正在鼓勵投資者在一些必然將反彈的新興市場中挑選股票，高盛分析師表示南非和俄羅斯股票的估值具有吸引力，其他一些分析師則偏愛中國股票。

Tellimer 股票策略負責人 Hasnain Malik 表示：「美債殖利率上升，美元小幅走強以及歐洲疫苗接種緩慢都傷害了新興市場，但中國科技股的估值再次看起來具有吸引力。」

Hasnain Malik 認為：「這對於那些願意展望疫情之後的人來說，大宗商品出口商和旅遊目的地類股票提供了很好的機會。」

對於新興市場投資者來說，揮之不去的問題之一是土耳其的危機是否加劇或蔓延到其他國家，到目前為止，這種傳染還是相當有限的。另外，蘇伊士運河事件還在繼續，但長賜輪已經部分浮起，幫助石油價格收窄了跌幅。

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