憂OLED重要技術外流中國 韓民眾請願盼擋下Magnachip併購案

南韓生產 OLED 面板驅動 IC 的 MagnaChip(MX-US) 日前被中國的智路資本 (Wise Road Capital) 併購，遭質疑繼 LCD 面板技術之後，重要的 OLED 技術也外流中國。南韓國內向青瓦台請願擋下這宗併購案，一天之內獲得超過 5000 人聯署。

南韓《朝鮮日報》週二 (30 日) 報導，有半導體業界人士指出，MagnaChip 的技術能力至少領先中國 2 到 3 年，對於在 OLED 市場急起直追的中國而言，MagnaChip 成為亟欲得手的目標。

在美國紐約證交所上市的 MagnaChip 日前宣布，美國總公司的全部股票已決定賣給中國的智路資本，成交額為 14 億美元。該公司在 2004 年 10 月從當年的海力士 (現在的 SK 海力士) 非半導體部門獨立出來，同年被美國花旗集團的創投公司併購。

MagnaChip 的 880 名員工多半是南韓人，據點也全部設在南韓國內，目前的主力產品有 OLED 面板驅動所需的二線面板驅動 IC(DDI)，以及車用半導體。MagnaChip 所生產的二線面板驅動 IC，在全球的市占排名僅次於南韓同業的三星電子 (005930-KR)。

MagnaChip 表示，未來賣給智路資本後，總公司、生產設備及員工都仍會留在南韓，公司業務不受併購交易影響