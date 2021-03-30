官媒潑中國電動車冷水 蔚來、小鵬、理想股價承壓下挫

中國電動車市場如火如荼開展，但官媒《新華社》卻以一篇社論大潑冷水，強調該產業數值灌水、宣傳浮誇，蔚來 (NIO-US)、理想 (LI-US) 和小鵬 (XPEV-US) 等中國電動廠 ADR 立即承壓下挫。

週一蔚來 ADR 下跌 1.72%、理想挫低 4.64%、小鵬收低 2.27%，較大盤表現遜色。同日 S&P 500 下滑 0.09%，道指收高 0.3%。

《新華社》以「這些毛病，得治！聚焦新能源汽車行業發展隱憂」為題報導，直指產業有數值灌水、宣傳浮誇的問題，例如宣稱的純電續航里程與實際不符且已成常態，致使訴訟不斷。此外，部分車廠產品故障頻發，因安全問題而召回的速度比傳統車廠還要快。

但續航里程常受氣溫和駕駛條件的影響，傳統汽車標註的每加侖行駛距離也可能與實際狀況不同。

蔚來、小鵬和理想沒有立即回應該篇社論的置評請求。

週一下跌加劇了近期的拋售壓力，過去一週，這 3 大中國電動車股平均跌幅已達 13%，其中蔚來 ADR 已經自 52 週高點下跌 31%。

蔚來上週五宣布，由於全球汽車半導體短缺，第一季銷售和產量將不及管理層原先的預估，當日股價應聲下挫 4.8%。此問題同樣困擾通用 (GM-US)、福特 (F-US) 等車廠。

電動車股也面臨利率上升帶來的壓力，不僅使其籌措資金的成本提高，也讓這些高成長公司未來產生的大部分自由現金流價值下降，小鵬、蔚來和理想均屬於高成長公司，其 2021 年銷售年化成長率預計將超過 100%。