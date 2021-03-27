晶片短缺 車廠哭了！蔚來宣布停工5日 股價下挫近5%

微晶片短缺正重挫整個汽車產業，中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 週五表示，由於缺乏零組件，不得不減產應對，股價應聲下跌。

有別於美股週五上漲趨勢，蔚來週五下跌 1.81 美元或 4.77%，收 36.13 美元。S&P 500 和道指週五分別上漲 1.66% 和 1.39%。

蔚來宣布自週一起在其合肥的江淮汽車製造廠停工 5 個工作日。江淮汽車是蔚來汽車的契約製造合作夥伴。

在此之前，通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 也都因為同樣問題而意外宣布停工。

蔚來汽車和其他電動車廠通常被視為成長股，但晶片短缺衝擊其成長，第一季和第二季任何交車量不足的情況可能會影響投資者的決定。

蔚來汽車稱，晶片短缺問題已影響公司第一季產量。蔚來目前預計 2021 年第一季交付 19500 輛汽車，自先前估計的 2 萬輛至 2 萬 500 輛下修。

蔚來去年第四季交付 1.7 萬輛，1 月約交付 7200 輛、2 月交付 5578 輛，這意味著 3 月交付成績約 6700 輛。

這點對投資者來說備感困擾，因為晶片短缺是會衝擊股價的問題之一，計入週五的跌幅，今年迄今蔚來股價已下跌約 25%，且較先前登上的 52 週高點 67 美元左右下跌了 40% 以上。

2 月出貨量低於預期已經衝擊股價，但因為 2 月是中國農曆新年，期間約莫停止銷售 2 週。

利率上漲是蔚來汽車的另一個問題，因為他們也是眾多高估值、高成長股之一，例如特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今股價下跌 10% 左右。

利率上升會令成長型企業背負更高的融資成本，而蔚來目前尚未獲利，所以無法以收益來支付擴張費用。此外，高成長公司預期未來生成大部分的現金流，但如果利率上升，該現金流的價值就會相較下降。