【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 避險基金斷頭賣壓罩頂,周一美股走勢震盪,四大指數中除道瓊工業指數上漲 0.30%,其餘三大指數皆下跌,跌幅介在 0.09%~1.66% 之間。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周一表示,美國總統拜登將在周三 (31 日) 公布基礎設施計畫。

2. 周一台股加權指數跳空開高,以上漲 105 點的 16,411 點開出,市場資金聚焦面板、自行車、車用、MOSFET 等族群,最終加權指數上漲 170.09 點,收在 16,475.97 點,漲幅為 1.04%,成交金額則為 3257.84 億元,籌碼方面,周一三大法人合計買超 109.63 億元:外資買超 87.42 億元、投信買超 4.56 億元、自營商買超 17.65 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1)、量能:周一大盤呈價漲量增格局,量能溫和增長有利多方結構。

(2)、均線:目前月線呈翻揚向上格局,短線上以 5 日線 (約 16,210 點) 為下檔支撐。

(3)、技術指標:目前 KD 指標呈黃金交叉,多方信心回籠。

4. 櫃買指數周一終場上漲 1.27%,收在 204.34 點,創波段新高、且均線多頭排列,目前下檔以 10 日線 (約 200.5 點) 為支撐。

5. 觀盤重點:台股指數上周五收復月線,周一延續上漲動能、站穩所有均線之上,但清明連假將近,量能持續放大的機率可能較低,我們認為短線仍須留意前高 16,579 點的心理壓力,目前格局以震盪偏多看待,但漲多的中小型個股必須留意追高風險,未來選股方向,可留意 IC 封測、造紙、自行車、車用、高殖利率。

6.「雙 A」2353 宏碁、2357 華碩受惠疫情帶來的宅經濟強勁買氣,筆電產品供不應求,且上游關鍵零組件持續上漲,2353 宏碁、2357 華碩將從第 2 季起調漲筆電價格,漲幅約 5% 至 10%,華碩表示,此次漲幅可謂歷來首見「明顯漲價」。而第 3 季零組件供貨是否能舒緩,目前還是未知數。

7.2609 陽明 29 日召開法說會,公司認為,貨櫃船運市場受塞港與缺櫃影響,高運價於上半年仍可維持,下半年要看疫情發展、石油價格變化。另外,2609 長榮海運表示,已正式接獲長賜輪船東通報,船支已在台北時間 29 日晚間 9 點左右重新浮起、順利脫困成功,讓蘇伊士運河恢復正常通行。

8. 快閃記憶體 (NOR Flash) 供不應求,2337 旺宏董事長預期,這波 NOR Flash 缺貨潮可能延續 2 年,也看好 NOR Flash 在車用,工業以及醫療等需求成長,但不評論是否漲價。國內 NOR Flash 兩大廠商則有 2337 旺宏及 2344 華邦電。

9. 面板供應鏈缺貨的狀況在第二季延續,除玻璃基板喊缺外,半導體產能吃緊,使得驅動 IC、乃至 T-Con(時序控制) 等多項 IC 缺貨,衝擊面板廠出貨。第一季無法被滿足的市場需求又推延到第二季,讓面板供需吃緊,推升面板價格第二季延續漲勢,2409 友達、3481 群創獲利可望因此而節節高升。