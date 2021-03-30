字節跳動計劃IPO 估值達2500億美元

週二 (30 日)《彭博社》報導指出計劃上市的字節跳動最新估值出爐，高達 2500 億美元，超過埃克森美孚及可口可樂的市值。此外也較去年初成長 900 億美元，顯示其並未受到中美貿易戰衝突的影響。

《彭博社》引述知情人士消息稱，字節跳動創辦人張一鳴開始計劃 IPO 相關事項，該公司在二級市場的交易中估值已達 2500 億美元。

針對上市傳聞字節跳動尚未做出回應。

根據 CB Insights 的數據顯示，字節跳動在前一次融資過後，估值達到 1400 億美元。同時在一個月前，字節跳動股票在私下交易中的價格已經將該公司估值推升至 2000 億美元。

(圖片: AFP)

張一鳴於 2012 年設立字節跳動，在與騰訊和阿里巴巴等網路大廠競爭中，他展現多次開創熱門網路服務的能力。第一個巨大成功是推出新聞服務頭條，隨後又在中國境內和境外分別推出影音視訊服務抖音與 TikTok。而字節跳動去年收入增長逾一倍，達 350 億美元。

美國前總統川普曾經想禁鎖 TikTok，並企圖逼使其出售美國業務。但拜登政府已表示，將重新評估形勢，為字節跳動保留部分或全部高速成長業務打開大門。

近期字節跳動聘請小米前財務長周受資擔任其財務長，這引發外界對其上市計劃的猜測，因為小米上市就是在周受資在任內完成的。

去年七月，有媒體報導稱字節跳動考慮將中國業務分割出來，在香港或上海上市。

但根據《彭博社》了解到的最新消息，知情人士稱，字節跳動整個集團上市的可能性越來越高。

今年二月份快手 (1024-HK) 在香港上市，成為資金熱門追逐焦點，其股價已較發行價上漲一倍多，市值高達 1400 億美元。

知情人士表示，快手帶動的比價效應可能讓字節跳動的估值被重估，該公司的部份投資者最近要求以 3500 億美元的估值出售其股票。

本篇文章不開放合作夥伴轉載