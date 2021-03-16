字節跳動擬進軍半導體市場 正積極招募人才

據《彭博》報導，中國初創企業、抖音母公司字節跳動，正在為進軍半導體產業招兵買馬，發布相關職缺，主要是基於雲端 AI 晶片和 Arm 伺服器晶片布局。

這家總部位於北京的公司，已經發布了至少十幾個與半導體相關的職位空缺廣告，其中包括上海和北京等地的硬體和軟體工程師。

字節跳動發言人證實，在探索半導體領域的擴展計畫之際，公司正在招聘人才，其中包括構建基於安謀 (Arm Ltd.) 設計的伺服器晶片。

字節跳動選擇主流進場模式

知情人士表示，字節跳動選擇從雲端 AI 晶片和 Arm 伺服器晶片布局晶片領域，這也是互聯網企業入場晶片市場的主流途徑。

就 AI 雲端晶片市場來看，根據 ABI Research 最新調查報告顯示，預計 2024 年全球雲端 AI 晶片市場規模高達 100 億美元。

與難度較高的自研 AI 雲端晶片，基於 AI 加速的 GPU 目前在雲端的應用更為主流。今年 2 月，字節跳動就投資了本土 GPU 晶片設計商摩爾線程。

此外，選擇從 Arm 架構來布局伺服器晶片領域，也有利於其公司的長期發展。早在今年一月，字節跳動也投資了希姆計算，這家公司就致力於研發以 RISC-V 指令集架構為基礎的人工智慧領域專用架構處理器。

預計量身定做自家晶片

分析師指出，此前互聯網企業都是採用協力廠商，來代工所需要的晶片，但就目前市場情況而言，缺貨的情況可能影響供應。因此，字節跳動進行自研晶片，或許能夠讓他們在面對缺貨的狀況時，掌握更多的主動權。

此外，美國對中國半導體產業發展所頒布的一系列禁令，也增加了中國企業的擔心，促使他們更著重於強化自行研發的能力，並生產為自家量身定做的晶片。

與此類似，百度最新也努力轉向 AI，在其業務可能分拆之前，為 AI 部門籌集了 2.3 億美元的資金。