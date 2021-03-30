〈房產〉全台六都公寓產品去年全漲 台南漲2成最兇猛

去年全台房市交易熱絡，房仲業者統計，2019 年與 2020 年六都公寓房價全數成長，其中台南市漲勢最驚人，年成長 21.5%，均價從每坪 9.4 萬元拉抬到 11 萬元，而各行政區的公寓價格漲幅最高者，則為桃園市觀音區 51.2% 漲幅。

觀察去年公寓產品漲勢最兇猛的前 10 大行政區，均價都不到 20 萬元，大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，去年不動產市場熱絡，吸引買盤進場，然而新案、大樓價格高，許多買方轉進單價、總價較低的公寓產品，反而拉抬了公寓成交均價。

綜觀六都公寓均價漲幅，台南市年增 21.5% 最高，且單價從個位數進階到雙位數，台中市年增 12.6%，其他四都漲幅都不到 1 成，房價走勢相對平穩，郎美囡指出，台南市及台中市近期話題多，新案價格一路上揚，反而促使買方找尋低價物件以期待漲幅，另一方面，資金有限的自用買盤受預算限制，難以負擔新案及中古大樓的價格，相較之下，公寓價格顯得親民，更具競爭優勢。

至於六都中，各行政區公寓漲幅最高的前 10 大行政區，以桃園市觀音區 51.2% 奪冠，桃園大園區 36.2% 居次，第三名則是台南市新營區，公寓價格年增 35.3%，漲幅前 10 大行政區的年增幅都在 20.0% 以上，不過單價最高僅 18.5 萬元。

郎美囡表示，這波公寓漲幅最大的區域多數在蛋白區或蛋殼區，原因在於蛋黃區公寓受惠危老改建話題走高，資金有限的自用及投資買方轉進外圍區域，而桃園觀音有工業區、桃園大園有航空城議題，房價基期低、人口持續移入，又具有成長潛力，更讓公寓表現搶眼。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，公寓多數屋齡高，銀行貸款成數受到影響，雖然便宜，但看不見的成本不低，下手前得要先行評估，此外鑒於去年房市過熱，政府祭出新措施抑制投資，雖然對自用買方影響有限，但無論選擇何種產品，都要以長期持有為思考，較能持盈保泰。