〈房產〉北市40年以上老宅比例衝破40% 大安區成雙冠王

據內政部不動產資訊平台資料顯示，台北市屋齡 40 年以上的老宅比例已經達到 40.2%，等於每 10 間住宅中就有 4 間屋齡超過 40 年，且在新增供給有限的狀況下，屋齡持續老化，而 12 個行政區中又以大安區的老宅數量 4.3 萬戶居冠，但也因為地價與房價較高，危老改建案件量也是北市之冠。

統計資料顯示，北市屋齡 40 年以上數量最多的是大安區，約有 4.3 萬戶，不過目前已經有 61 件危老改建案，案件量與中山區並列北市最熱區域，但老宅比例最高的是萬華區，有高達 52.8% 是 40 年以上的老宅，不過萬華區危老數量僅有大安區的一半，至於大同區 40 年以上老宅則有 51.7%，不過申請危老狀況相當踴躍，已經有 47 案危老案，主要可能是區域有些大地坪的透天厝，有些則是商業區土地使用容積強度較高，因此改建後可分回面積較大，加上區域內缺乏新推案，因此市場需求相對穩定也增加危老誘因。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更由於整合與推動時程冗長且不確定性高，可以小面積開發的危老案推出後，達到叫好又叫座的效果，統計顯示目前已經高達 400 餘案核准，累計核准數量最多的包括大安區、中山區、士林區與中正區，顯示高房價的區塊透過危老的容積獎勵，可以加速區域的老宅翻新，除了老宅，商用大樓改建則更為熱絡，包括產權單純的老舊辦公大樓、受疫情重創的飯店業，也藉由危老政策快速改建翻新。

危老案件數量最少的是南港區，主要是南港許多區塊早期屬於工業區，現在已經透過重劃與變更方式開發，原本都市規劃住宅區的範圍就較小，因此老宅與危老推案量都相對較少，內湖則是北市都市擴張向外發展較晚的區域，平均屋齡較年輕，因此危老數量也相對較少。

曾敬德表示，台北市危老推動與住宅老化有水到渠成的趨勢存在，當住宅屋齡越來越老舊，屋主的年紀也越來越大，對於參與更新意願就會越高，同時又看到周邊自己老鄰居有機會住到新房子，自然更願意參加，時間成為台北市住宅要能翻新的重要關鍵。