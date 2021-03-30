穿越入口防護罩 動物園藏什麼「保」？

文●楊佳真

不管你有沒有替自己或孩子買保險，只要一踏進木柵動物園的入口閘門，彷彿穿越一層防護罩，若不慎在園內受傷或發生意外，都能享有最基本的保險保障。

木柵動物園

暗藏哪些危險？

哇！小編帶著專業保險顧問群到動物園走一遭，就找出了這麼多危險！

尤其動物園是校外教學的必遊景點之一，大小朋友都很期待，在玩樂之餘，快跟著我們的腳步一起看看，遊客該如何留意自身安全？園方又有哪些改善空間？萬一真的受傷了，保險還能給予什麼幫助呢？

各行各業保費大不同

辦公室最安全 KTV 高危險

不只動物園，台灣所有的公共場所都必須投保公共意外責任險，但各縣市規定的保險金額並不相同，每一種行業的費率也會反映其風險高低，承保對象共有以下六大類，從這也能看出辦公大樓最安全，KTV、酒吧則是高危險地區。

以保險期間最高賠償金額 1,000 萬元來說，辦公室或住家等甲類場所的年繳保費約為 9 千多元，KTV 等戊類場所則需 6.5 萬元，差距 7 倍之多。

甲類：辦公處所如政府機關、公私企業、住宅大樓

乙類：行號店鋪（特種營業除外）、學校

丙類：一般工廠、旅館、餐廳、百貨公司、超市、醫院、電影院及其他不屬於戊類之公共場所

丁類：育樂遊樂場所、瓦斯及電焊業等

戊類：特種營業場所如舞廳、酒吧、視聽歌唱業及電動玩具業

己類：使用、製造或供應危險物品之工廠或廠商，其危險程度較高者

保額合格！

木柵動物園最高可賠 2.5 億

木柵動物園的保險金額及格嗎？按台北市政府規定，台北市立動物園（木柵動物園），公共意外責任險的最低限額為每一人傷亡 600 萬元，每一意外事故傷亡 3,000 萬元，每一意外事故財損 300 萬元，保險期間總保額 6,600 萬元（大型電影院或飯店須達 1 億 3,200 萬元）。

我們攤開木柵動物園的保單，除了每一人體傷死亡可獲賠的金額，剛好符合低標 600 萬元之外，其餘項目都超乎標準，包括每一意外事故財損拉高 2 倍，為 600 萬元，每一意外事故傷亡與總保額則提升至 4 倍左右，分別達 1.2 億元及 2.52 億元。

此外，園方還額外附加了「食品中毒責任」、「野生動物侵襲責任」兩項條款，不只對遊客的保障周全，凡是員工、臨時工、工讀生在園內執行業務時發生意外，都屬於公共意外責任險的保障範圍。

出險原因多半是…

保險公司好無奈！

相較於壽山動物園有野生猴群、六福村有籠車近距離餵食獅子及老虎，木柵動物園多採關籠方式，以視覺觀賞為主，相對安全。

擁有許多園區公共意外責任險承保經驗的泰安產險財產暨責任保險部協理陳鶴齡說，「承接公共意外責任險，有點像在賭運氣，不是 0 就是 1。」木柵動物園一年保費約僅 20 萬～30 萬元，發生重大事故機率相對較低，若像花蓮太魯閣這類有不可預料天災的地區，保費雖上看 1、2 百萬，一旦發生重大事故，賠償金額往往超過保費的好幾倍，只要虧損太多，保險公司就會婉拒承保。

木柵動物園每年有 300 多萬人次參觀，從理賠經驗來看，傷亡原因大部分是出自「遊客」身上，比如無視告示牌，伸手逗弄、餵食動物，甚至跨越欄杆、闖入棲息地等情況。

出乎意料的是，根據理賠經驗顯示，這種罔顧自己安全的行徑，多半不是出自小朋友，而是成人遊客白目闖禍居多！

遊客雖帶來人氣，但意外發生的頻率也會隨之增加。而 2020 年卻因為受到疫情影響，動物園入園人次大減，賠款金額也跟著下降；且不只動物園，據了解，與旅遊產業有關的保單，損失的幅度與金額都比往年少。

公共意外責任險多次流標

為哪樁？

從政府公開資料可發現，木柵動物園近年的公共意外責任險招標過程，都不是很順利，可見對保險業者來說，動物園的業績並不好賺。

木柵動物園的招標方式是採最低標，其中 2017 年保費預算僅 22 萬元，連續流標兩次，最後是由新光產險以 16 萬餘元標下；隔年保費預算就拉高到 40 萬元，但第一輪還是流標，第二輪才又由新光產險以 25 萬元得標。

至於 2019 年起，連續兩年都是由泰安產險得標，金額大約都落在 24 萬元上下。

來源：《現代保險雜誌》 385/386 期

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