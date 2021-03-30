〈長榮貨輪卡蘇伊士〉專家：缺櫃、塞船仍卡住全球供應鏈 影響至少2個月

長榮貨輪長賜號「重獲自由」，蘇伊士運河為期六天的塞船危機有望緩解，但專家表示，供應鏈影響將持續至少兩個月，塞船前就存在的貨櫃短缺情況尚未獲得解決，甚至可能讓晶片荒惡化。

蘇伊士運河管理局局長 Osama Rabie 表示，將日以繼夜解決運河堵塞的情況，四天內可以讓交通恢復正常。不過安聯負責海事風險管理的 Andrew Kinsey 說，這些船隻交付貨物後，回程將載運著空的貨櫃，這將型塑全球貨櫃供應局面，「我們將看到貨物交付延誤，船隻湧入某些港口」，意味著缺櫃、塞船問題短期難以解決。

他說，貨櫃船上裝運的貨物不只成品，也有零組件，包括現在讓整個汽車業都很頭大的晶片。

Liner 研究服務公司分析師 Hua Joo Tan 說，蘇伊士運河卡船，也導致從歐洲返回亞洲的船隻和貨櫃延誤，未來至少兩個月都會感受到後續影響。

馬士基周一表示，該公司和合作廠商有三艘船被卡在運河上，另有 29 艘船等待通過，預料後續還有其他船隻抵達運河，預料所有船隻還要至少六天才能通過運河。馬士基已有 15 艘船繞道非洲。

由於疫情期間全球對筆電等產品需求激增，去年 9 月起，出口商就因為缺櫃問題苦惱，在此同時，港口因為防疫規定減少人力，進一步延誤卸貨和裝貨。

也因此，部分貨櫃的周轉時間幾乎增加一倍，運費跳漲，某些出口商就算願意支付更高價格，要提前預訂幾個月後的貨櫃也不是件容易的事。

舉例來說，疫情爆發前，從中國寧波港的貨櫃大概兩周可以送抵美西洛杉磯港，船隻靠港五天後，回程耗時約兩周。但最近，這些貨櫃得花至少兩個月才能返程。

中國供應鏈服務業者說，只要運河當局能在幾周內恢復通交通，對缺櫃和運價影響影響相對溫和。

已有業者改採其他方式運送貨物，中國家電業者追覓公司 (Dreame Technology) 決定 4 月前兩個禮拜送往歐洲的貨物改走鐵路，儘管整體物流成本會增加 27%。