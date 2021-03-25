缺櫃危機若再延燒 巴西紙漿業者警告衛生紙恐漲價

缺櫃危機不止，掌握衛生紙原料三分之一運輸量的巴西 Suzano 警告，全球貨櫃需求供不應求的影響已經逐漸擴散到散裝貨輪市場，可能導致該公司出貨延誤，若情況惡化，衛生紙價格可能上漲。

巴西是全球最大紙漿供應國，而 Suzano 掌握全球約三分之一硬木紙漿 (衛生紙原料) 的運輸，主要以散裝貨船商載運。

Suzano 接受彭博採訪時表示，大型貨櫃需求激增帶來的影響已經擴散到散裝貨輪，可能導致出貨延誤。

消費者居家防疫期間對衛生紙需求水漲，一度引發恐慌性囤貨買盤，Suzano 擔心缺櫃危機愈滾愈大將干擾木漿運輸，如果再碰上生產商沒有建立足夠的庫存的情況，衛生紙供給將吃緊。

由於確保貨櫃輪運輸的競爭激烈，散裝船停泊在 Suzano 碼頭的時間少於以往，Suzano 先前已警告 3 月出口量低於公司預期，部分貨物需延到 4 月才能出貨。

Suzano 說：「南美洲所有藉由散裝船出口的紙漿業者，都面臨同樣風險。」

因中國龐大需求衍生的缺櫃危機已經持續好幾個月，而 Suzano 是率先警告這波危機可能蔓延到其他航運市場的例子。彭博指出，假如缺櫃危機推升貨運成本，通膨也可能跟著加速上升。

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