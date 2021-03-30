財金保險ｉ世代來了！2021科班新鮮人最嚮往的金控、保險業

文●何楷平

去（二○二○）年新冠疫情突襲，遇上十年來最大的經濟衰退，企業職缺需求驟減。如今，儘管全球依舊面臨疫情考驗，但相較之下，台灣疫情控制相對得當，經濟復甦情形樂觀。根據台灣經濟研究院最新預測，今年台灣經濟成長率為四．三％，較去年底預測上修○．二九個百分點，且預測今年底到明年初，經濟將恢復到疫情前的水準。

環境壞到了谷底，迎接反彈的曙光，隨著國內疫情穩定控制、經濟景氣逐漸復甦，企業的職缺需求，也將跟著回升。而這群在新冠疫情下，從校園畢業、即將踏入職場的「新冠世代」，也將為過去一年來處在低迷氛圍的企業，注入一股嶄新的活力。

網路聲量愈高 印象愈鮮明

逾六成透過網路認識企業

今年畢業的大學生，出生在一九九八年、一九九九年間，這群和 Google 一起出生（一九九八年 Google 創立）、和維基百科一起成長（維基百科 Wikipedia 二○○一年問世），有 Facebook、智慧型手機陪伴青春期的「ｉ世代」，生活在一個資訊無所不「查」、網路無所不在、隨時 On Line 的生活環境下，網路成為生活必需品。

對「ｉ世代」來說，沒水沒電沒關係，但不能「沒網路」。一出生就把網路當閨密、當老師、甚至當成人生顧問的年輕人，對企業的印象來源，也是網路嗎？

《現代保險》雜誌今年第二十七回「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，鎖定全國三十三所大學的財務金融、財務資料、精算、風險管理、保險等學系與研究所應屆畢業生，共收回有效問卷二○四○份。

本回調查發現，高達六十二．四％的新鮮人，對企業印象的來源是「網路」，是唯一一項勾選率超過六成的管道，其次則依序為電視、金融機構、師長，以及親友。相較十年前，當時科班畢業生的企業印象來源，「網路」勾選率僅四成，比電視（五成四）、師長（五成）、親友（四成六）、金融機構（四成二）都還低。

網路影響力無遠弗屆，企業若能取得正面的網路聲量，就愈有機會在新鮮人心中留下好的印象，進而成為科班畢業生嚮往的企業。

【金控】

新鮮人最愛金控公司

富邦金穩居科班生首選

根據本刊第二十七回「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，每四名財金保險科班生，就有一名想要進金控公司。國內金控公司共十六家，每年約開出上千名職缺，今年新鮮人最嚮往的金控公司是哪幾家？

上回調查以三十八．五％勾選率拿下冠軍的富邦金控，今年再度奪下科班畢業生最嚮往金控寶座，勾選率再度攀升至四十一．五％，是唯一勾選率超過四成的金控公司。

除了富邦金控外，前五強金控公司的勾選率，差距非常小，競爭十分激烈。排名第二的玉山金控，僅以○．三％勾選率險勝第三名的國泰金控，排名第四和第五的台新金控及元大金控，差距也都不到一％，勾選率非常接近。

【產險】

國泰產、兆豐產 有進步

南山產 擠進前五強

在產險公司方面，富邦產險已連續二十七次拿下新鮮人最愛，這一回勾選率達五十六．一％，超越去年調查。

國泰世紀產險則以二十五．二％位居第二，去年排名第四的兆豐產險，今年進步五．五個百分點，晉級到第三，排第四的是新光產險，這回勾選率為二十三．一％。

今年擠進前五強的產險公司，還包括南山產險，上回調查南山產勾選率僅一成七，但今年以二十一．六％列入五強，進步兩個名次，擠下上回第五名的臺灣產險。

【壽險內勤】

富邦 國泰 穩坐前二強

三商美邦、南山、臺銀 差距不到 1％

至於想進入壽險公司從事內勤的財金保險科班生，這回調查有三成七的勾選率。而這群新鮮人最嚮往的壽險公司，又是哪一家？

科班生最嚮往的壽險公司內勤，根據本回調查，第一名由富邦人壽以四十九．五％勾選率拿下冠軍，國泰人壽則緊追在後，勾選率也有四成七。兩大龍頭勾選率大幅領先其他公司。而排名第三～第七的壽險公司，勾選率也都在二成以上，依序為新光人壽、三商美邦人壽、南山人壽、臺銀人壽、台灣人壽。三商美邦、南山、臺銀的勾選率都相差不到一％，競爭可說是相當激烈。

此外，勾選率達一成以上的壽險公司，還包括中華郵政公司、合作金庫人壽、中國人壽，以及元大人壽。

【壽險業務】

富邦領先國泰十二．三％

新光、三商美邦伯仲之間

壽險業務人才向來是金融保險業徵才競爭最激烈的項目之一。畢業季即將到來，徵才大戰即將開打，壽險業今年增員目標上看二．五萬人，新人招募、培訓、定著，都是考驗，誰最有本事搶到潛力新兵？

去年壽險業務員人力成長陷入疲乏，僅比前（二○一九）年底增加不到六千人，是近七年來單年增加人數最少的一年。主要是因為去年七月諸多壽險新制上路，各通路業績全面衰退，自家業務員業績也不例外，無業績的業務員難生存，再加上金管會去年起開始要求，業務員每人每年上滿六小時法遵數位課程，否則撤銷登錄，讓壽險公司清掉不少無法上課的業務員。

適度淘汰就像新陳代謝，舊的不去，新的不來。根據本刊調查，今年想做業務的新鮮人最嚮往的壽險公司，富邦人壽再度以六成以上的勾選率，拔得頭籌，也就是說，每十位嚮往壽險業務工作的科班畢業生，就有超過六位選擇富邦人壽。穩坐亞軍位置的國泰人壽則有近五成勾選率，大幅領先其他壽險公司，不過與富邦的差距高達十二．三個百分點。

今年第三名以後的壽險公司排名產生變化。上回排名第三的新光人壽，今年以二％差距敗給上回排名第四的南山人壽，兩者排名對調。上回排名第六的三商美邦，差一點就要搶下這次的第四名，與新光人壽差距只有○．一個百分點，暫居第五。

同樣以業務員為重要通路的台灣人壽，勾選率也達二成以上。中華郵政公司、合作金庫人壽、臺銀人壽、中國人壽以及元大人壽，勾選率都超過一成，且較上回調查進步。

每年的全國財金保險系畢業生就業意願大調查，總是幾家歡樂幾家愁，排名愈前面的公司，愈有「不能輸的壓力」；排名中段班的公司，則得面臨「前有強敵，後有追兵」的局勢。但科班畢業生的就業意願、求職態度、工作觀念，每年都在改變；從草莓族、厭世代，到現在的ｉ世代，想要一舉進攻優秀新鮮人才的心，壽險公司不能不加緊腳步，多方位積極布局，才能在人才競爭激烈的時代，為企業注入一股嶄新的活力。

來源：《現代保險雜誌》 387/388 期

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