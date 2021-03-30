台積電3奈米製程本月已試產小量交貨 量產時程可望提前

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於 4 月 15 日召開法說會，公布財報並釋出最新展望，先進製程進度也將是市場焦點；供應鏈傳出，台積電 3 奈米製程已提前於 3 月開始風險性試產，並小量交貨，進度優於原先預期，意即 3 奈米量產時程可望較原先預計的 2022 年下半年提前。

台積電 3 奈米原預計今年下半年進行風險性試產，並於 2022 年下半年量產。不過，供應鏈傳出，台積電 3 奈米製程進展順利，試產進度較原先預期提前，且已開始向設備廠拉貨。

為因應龐大換機潮，業界先前傳出，蘋果率先包下台積電 3 奈米初期產能，成為其 3 奈米首批客戶，用於生產新世代 Mac 筆電與 iPad 產品將搭載的 M 系列自研晶片，後續也會採用該 3 奈米生產 iPhone 處理器。

目前台積電 7 奈米月產能約 13-14 萬片，客戶包括蘋果、超微、聯發科、高通及輝達；5 奈米目前月產能約 6.5-7 萬片，今年將擴至 10 萬片以上，客戶包括蘋果、比特大陸、博通及聯發科。

業界指出，台積電 3 奈米正式量產時，初期月產能約 5.5 萬片，2023 年月產能可達 10.5 萬片。

為因應先進製程產能建置需求，台積電今年大舉上調資本支出、達到 250-280 億美元，相當於年增 45-62%，其中 80% 將用於 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程。