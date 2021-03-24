〈英特爾進晶圓代工〉高啟全：台積電被錯殺

DRAM 教父高啟全今 (24) 日重返母校到台大化學系演講，對於英特爾將重回晶圓代工產業，市場憂心恐與台積電 (2330-TW) 在代工服務及先進製程上持續較勁，加大與台積電的競爭態勢，也衝擊台積電今日股價，對此，高啟全認為，「哪有這麼快追上，今天台積電是被錯殺的」。

高啟全認為，英特爾從宣布設廠到實際投入的效應還要觀察，而台灣半導體廠強項其實在於工廠管理，他並認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，會連供應商都一起帶去，加上英特爾在當地既有的產能與新廠，未來當地將形成半導體產業聚落。

高啟全並指出，英特爾在美國設廠也會獲得美國政府補助，可取得 EUV 機台，持續往先進製程邁進，與台積電的差距可能因此縮減，但他也強調，台積電的管理能力很強。

高啟全認為，英特爾從宣布設廠到實際投入的效應，還要觀察，「哪有這麼快追上台積電，今天台積電是被錯殺的」。

英特爾新任執行長 Pat Gelsinger 稍早宣布，啟動 IDM 2.0 發展策略，包括將投資 200 億美元，在美國亞利桑那州新建 2 座晶圓廠，採用 7 奈米製程技術生產；並設立代工服務部門，向外部業者提供處理器代工產能；也將擴大採用第三方晶圓廠代工產能。