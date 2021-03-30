最新消息！瑞薩：那珂工廠生產需3~4個月才能回到災前水準

瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週二 (30 日) 召開記者會，針對日前那珂工廠因發生火災而陷入停工狀態的問題表示，要恢復到災前的生產水準估計需花費 3 到 4 個月時間。

瑞薩電子的公司社長柴田英利於 30 日的記者會上作出上述說明。而關於日前他在 21 日的時候曾對外表示那珂工廠目標在一個月內復工，柴田社長也認為達成的可能性有向上提升。

目前知道那珂工廠有 23 台機台受損，預計 4 月底前將有 11 台完成更換、7 台會在 5 月中旬到 6 月左右完成，而剩下的 5 台交機日期還不明朗。

全球的車用晶片自從去年底就陷入供應短缺的窘境，這回那珂工廠的火災也恐讓相關問題雪上加霜。瑞薩打算在工廠復工後，逐步的啟動機台來進行出貨作業。

瑞薩的車用 MCU 在全球市場擁有大約 2 成的市占率。過去在 2011 年日本 311 大地震的時候，那珂工廠也曾經因為災損而停工大約 3 個月時間，讓汽車生產飽受衝擊。而這回火災恰巧發生在全球車用半導體短缺的時刻，汽車行業的減產問題恐怕也會更加嚴重。

此外，根據《路透社》週二 (30 日) 報導，關於此次瑞薩那珂工廠因火災所導致的停工問題，日本經濟產業大臣梶山弘志 30 日上午在內閣會議後的記者會上明確表示，日本政府已透過日本台灣交流協會來向台灣廠商提出代為生產半導體的要求，盼能獲得協助。