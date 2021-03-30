瑞薩火災 日經濟產業大臣證實已求助台廠替代生產

《路透社》週二 (30 日) 報導，受到瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 那珂工廠因火災停工的影響，日本經濟產業大臣梶山弘志 30 日上午在內閣會議後的記者會上明確表示，日本政府已透過日本台灣交流協會來向台灣廠商提出代為生產半導體的要求，盼能獲得協助。

此外，由於那珂工廠有許多半導體生產用的機台在火災中受損而無法使用，梶山弘志表示，「為了在調度上更為迅速，已經和多家設備廠商接觸當中」，「經濟產業省會同心協力讓工廠早日恢復運作，將用盡一切方法來達成目。」

《日刊工業新聞》週一 (29 日) 報導，該刊在 28 日之前得知，瑞薩那珂工廠因火災受損的機台數量已經增加到 17 台，而廠方原先所公布的數量為 11 台。有多名消息人士向該媒體透露這項消息。

那珂工廠的產線在 3 月 19 日發生火災，瑞薩也在 21 日的記者會上公布有 11 台的機台受損。然而在後續與各廠商共同調查發現，共有 17 台的機台無法使用，原因可能是煤煙等污染物所造成，復工難度可能拉高。

由於半導體的需求高漲，想要早日取得半導體製造機台變得相當困難。汽車業界都普遍擔憂車用半導體短缺的問題可能拉長。