〈英業達法說〉去年EPS 2.1元創13年新高 擬配1.85元股利

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (30) 日召開法說，公布去年財報，在遠距商機帶動下，去年營收創下歷史新高，加上去年第 1 季認列處分上海浦東舊廠利益，累計去年稅後純益達 75.48 億元、年增 37%，創下歷史新高，每股純益 2.1 元，則創近 13 年新高。

英業達也通過盈餘分配，每股擬配 1.85 元現金股利，配發率 88%，以今收盤價 27.5 元計算，殖利率達 6.72%。

英業達去年第 4 季營收 1254.77 億元，季減 13.69%，年減 3.16%，主因是受缺料影響，單季毛利率 4.01%，季減 0.02 個百分點，年減 0.77 個百分點，營益率 0.5%，季減 0.55 個百分點、年減 1.03 個百分點，稅後純益 9.25 億元，季增 52.1%、年減 33.07%，每股純益 0.25 元。

累計英業達去年營收 5082.94 億元，年增 1.5%，毛利率 4.15%，年減 0.4 個百分點，營益率 0.87%，年減 0.4 個百分點，稅後純益 75.48 億元，年增 37%，每股純益 2.1 元，為近 13 年新高。

出貨方面，英業達去年筆電出貨則為 2000 萬台，年增 5.82%，展望今年，受傳統季節性因素影響，英業達預期第 1 季筆電出貨仍是今年全年谷底，出貨量將季減約 10-15%，但因零組件吃緊影響，部分訂單將遞延至第 1 季出貨，因此，出貨衰退幅度將較往年逾 2 成收斂，第 1 季表現淡季不淡。