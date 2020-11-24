攻智慧醫療商機 華碩、英業達擴大異業結盟

看準智慧醫療商機，品牌、代工廠近期積極搶進市場、擴大結盟，華碩 (2357-TW) 今 (24) 日宣布，與台灣大學人工智慧與機器人研究中心簽訂合作備忘錄，發展健康照護、教育應用，英業達 (2356-TW) 旗下英華達則宣布與大台中診所協會、南投西醫診所協會簽署合作備忘錄，將全家寶產品導入中部診所體系。

華碩表示，這次與台大合作將導入首款商務機器人 ASUS Zenbo Junior，提供更符合實際情境並可彈性管理的機器人解決方案，教育應用方面，機器人也將以寓教於樂方式引導學習程式和運算思維。

華碩進一步表示，因應高齡化社會長照需求，台大人工智慧與機器人研究中心也將以 ASUS Zenbo Junior 為平台，加上相關軟體、技術，共同發展遠距醫療及照護應用，將機器人導入樂齡照護市場。

英業達則將旗下英華達自有品牌全家寶生理量測系統、雲端管理平台，導入中部地區診所，強化診所對慢性病管理，英業達表示，希望透過與大台中診所協會、南投西醫診所協會三方合作，提供基層診所所需的健康管理平台。

英華達全家寶產品今年也陸續導入不同醫療照護場域，包含居家醫療、居家照護、社區長照站、血液透析中心之即時心電圖量測、隔離病房等應用，可望提升台灣智慧醫療能量。