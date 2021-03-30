【日盛投顧】5日線不破有機會挑戰前高

◆盤勢分析

1. 週二台股開平高震盪走高，最高點 16，556 點逼近前高 16，579 點，最低點 16，438 點守穩 5 日線 (16，286 點)、10 日線(16，237 點)、月線(16，146 點)、季線(15，766 點)、半年線(14，580 點) 及年線 (13，185 點)，終場指數上漲 78.93 點，漲幅 0.48%，收在 16，554.90 點，成交金額為 3，134.41 億元，接近 5 日均量(3，180 億元) 及 20 日均量(3，190 億元)。三大法人合計買超 178.75 億元：外資買超 112.21 元、投信買超 22.74 億元、自營商買超 43.80 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤上攻。

(2)、均線：支撐為 16，200 點至 16，300 點，壓力為 16，579 點至 16，700 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (77) 位處大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.89%，收在 206.16 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 200 點附近，壓力為 210 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (89) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期高檔震盪整理，台股選股方向可留意第一季財報優、3 月營收?、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫、高殖利率等。

結構面板、電動車、PCB、半導體、運動風、原物料為短線盤面強勢族群

1. 面板：供需吃緊，3481 群創、2409 友達 2021 年迎來好光景。

2. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、3526 凡甲、機構件 5243 乙盛 - KY、面板 3481 群創、PCB4958 臻鼎 - KY、連接線束 3665 貿聯 - KY、齒輪件 1536 和大、端子 6279 胡連等長線將相對受惠。

3.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 將受惠汽車相關應用。

4. 半導體：IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、2458 義隆、6679 鈺太、6202 盛群等。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電、6548 長科 *、3372 典範向前衝。

5. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

6. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等。

7. 運輸：航空貨運價格飆漲，2610 華航、2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

8. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、1101 台泥、3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、8924 大田、2013 中鋼構、3005 神基、2480 敦陽科、2301 光寶科、6202 盛群、3515 華擎、2458 義隆、4915 致伸、2015 豐興、8021 尖點等。