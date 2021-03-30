載板、面板、散熱助陣 台股漲78點收16554點 續寫收盤新高

清明連假前夕，台股逼近前波歷史高點，受到上檔有壓影響，今 (30) 日走勢震盪，權王台積電走弱，600 元關卡得而復失，但電子權值股普遍獲買盤支撐，載板、面板、散熱三大族群買氣都相當熱絡，帶動加權指數翻紅上漲 78.93 點或 0.48%，以 16554.9 點作收，成交值 3107.92 億元，續寫收盤歷史新高。

台積電早盤 600 元曇花一現，隨著賣壓湧現，股價震盪走低，最低跌至 592 元，終場以 597 元作收，小跌 0.3%。反觀聯電受到買盤青睞，股價翻紅一路走高，終場上漲 2.5%，收在 50.6 元。

聯發科第一季營收有機會首度衝破千億元，法人持續看好下，今日股價勁揚逾 3%，一度來到 977 元，續勢挑戰前波千元高點。鴻海今日舉辦線上法說會，吸引部分資金提前搶進，股價漲近 1%，終場收 129.5 元，預料上半年展望、電動車發展、供應鏈布局等議題，將是法人關注焦點。

電子股今日表現有撐，包括台達電、日月光投控、廣達、國巨及瑞昱等，均上漲 1-2%；市場傳出康寧第 2 季將調漲玻璃基板價格，加上需求仍強勁，雙虎友達、群創上漲約 1%，站穩 21 元之上，彩晶則漲逾 3%；上游偏光板也喊漲價，第 2 季報價擬調漲價格約 5-8%，助推明基材、誠美材漲幅達 2-3%。

隨著高速運算應用蓬勃發展，攸關效能的 IC 載板、散熱元件與模組需求量隨之大增，ABF 載板今日吸引買盤追捧、挾量上漲，其中，南電勁揚逾 7%，終場收 356 元，創近 15 年新高；景碩同步攻上 6 年多新高，收 105.5 元。散熱廠健策股價觸底反彈，一度逼近 300 元關卡，終場大漲 7%，收 295.5 元；雙鴻、泰碩、力致、奇鋐等多檔也在盤面上表現。

長榮租船貨輪長賜號終於脫淺打直，阻塞一周的蘇伊士運河近期可望恢復通行，長榮今日出現多空交戰，早盤一度衝上 44.95 元，隨即震盪翻黑，終場以平盤作收；萬海、中櫃、台航、四維航以及航空雙雄今日賣壓都相當沉重。