宏正看好機櫃業務今年發酵 Q2擬調漲產品價格5-10%

宏正 (6277-TW) 受惠半導體廠資本支出增加，加上去年併購機櫃廠儀信穩健挹注，今年營運可望優於去年，也鎖定政府、醫療、教育、智慧製造等 4 大產業布局，推出新品，而因應全球原物料、運費上漲，宏正今 (30) 表示，第 2 季將調漲產品價格 5-10%。

宏正表示，因應疫後新常態生活，除鎖定四大產業專案商機外，也看好數位化趨勢，將帶動多元工作型態，複合式工作空間 (Hybrid Workplace) 需求大增，將陸續推出小型會議空間、遠距會議、教學直播、遠距工作、居家就業等產品。

另一方面，宏正去年 5 月透過子公司宏電購入台灣儀信機櫃業務，效益可望逐步發酵，今年也將加速儀信機櫃事業與宏正現有 IT/AV 產品進行整合搭售，並透過與 IT 系統整合商 (SI) 密切合作，提供從資料中心與中控室的環境建置服務。

展望今年，宏正看好半導體廠支出增加，西歐代理商恢復拉貨，營運可望逐步回溫，目前訂單能見度已達 5 月，短期中低階產品缺料嚴重，將持續與供應商溝通，穩定出貨，泰國新廠也預計本月試產、6 月量產貢獻營運。

宏正去年營收 48.23 億元、年減 4.2%，毛利率 58.86%、年減 1.51 個百分點，營益率 12.61%、年減 2.81 個百分點，稅後純益 14.99 億元、年增 107.3%，主因是去年處分信驊 (5274-TW) 股票挹注 10.62 億元，每股純益 12.55 元。