宏正訂單能見度看到5月 今年營收年增逾1成

宏正 (6277-TW) 受惠半導體廠資本支出增加，加上去年併購機櫃廠儀信穩健挹注，今年營運可望優於去年，首季營收估年增 6-9%，目前訂單能見度更已看到 5 月，泰國廠預計今年 6 月投產貢獻營運，法人估，宏正今年營收可望達逾 50 億元水準，年增逾 1 成。

宏正指出，去年第 4 季起受惠半導體廠支出增加，西歐代理商也恢復拉貨，帶動營運回溫，目前訂單能見度已達 5 月，雖然短期中低階產品缺料嚴重，將持續與供應商溝通，穩定出貨，相關產品也會視市場狀況、匯率，適時調整價格。

泰國廠方面，宏正指出，仍照計畫進行中，目前廠房設備已完成建置，待人員進駐後，預計本月試產、6 月量產，今年將貢獻整體產能比重約 9%，且逐年提升，力拚 2025 年產能比重提升至 5 成以上，降低關稅影響、分散風險。

宏正去年營收 48.23 億元、年減 4.2%，毛利率 58.86%、年減 1.51 個百分點，營益率 12.61%、年減 2.81 個百分點，稅後純益 14.99 億元、年增 107.3%，主因是去年處分信驊 (5274-TW) 股票挹注 10.62 億元，每股純益 12.55 元。

另一方面，宏正也通過去年第 4 季盈餘配發，每股擬配發 3 元現金股利，合計去年全年共發出 5.5 元現金股利，配發率較往年低，宏正解釋，主因是近期轉投資標的金額比較大，公司計畫保留多一點現金，並進行中、台、泰三地增產、投資自動化設備，但仍維持本業獲利配發 9 成股利政策不變。