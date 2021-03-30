台股「萬六」高檔震盪 投信看好半導體後市

台股在「萬六」高檔區間震盪，野村投信表示，在市場資金充裕與半導體產業供不應求下將促使台股重新評價，預估未來類股輪動將更加劇烈，仍看好半導體、5G、AI 及伺服器等電子類股。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，儘管美債殖利率攀升，但預期全球央行利率將維持在低檔，市場資金仍十分充沛，在基本面部分，主計總處預估今年台灣 GDP 成長率可達到 4.64%，接近 10 年高峰。

姚郁如說，台股企業今年盈餘上修，達雙位數成長，形成台股強力支撐，因此儘管台灣加權指數位在高檔區間，但投資人不必預設指數高點，可逢回適度加碼。

產業方面，野村投信持續看好半導體上游產業，預估今年半導體成長率為 9.5%，尤其是晶圓代工產業，除有美中貿易戰的轉單效應外，加上 5G、AI、HPC 以及車用半導體等需求的帶動而持續成長。

整體而言，台灣半導體廠商主要重點集中在先進製程，今年以來因在家上班上課及 5G 手機需求飆升，8 吋及 12 吋成熟製程產能緊俏，價格持續上升。

姚郁如說，去年受疫情影響使得 5G 基地台建置速度不如預期，隨著疫情趨緩，預估未來 3 年內相關基地台數量仍將呈現穩定增長，今年全球 5G 手機預估總產量可達 5 億隻，滲透率可提升至 37%，將帶動 FPCB 及 RA 等軟板產業的需求。

姚郁如指出，隨著 5G 基地台、手機及資料伺服器等硬體設備增加，也將帶動散熱需求的成長。

此外，由於晶圓產能上升加上面板需求增加，IC 設計產業也同步漲價。電子產業的缺貨及漲價效應宛如連鎖反應，伺服器、ABF 載板也是受惠的產業。