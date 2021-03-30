遠傳、台達、微軟5G智慧工廠亮相 提升產線產值

遠傳 (4904-TW)、台達電 (2308-TW)、台灣微軟與參數科技合作打造的 5G 智慧工廠今 (30) 日亮相，由遠傳於台達桃園一廠內建置 5G 專網與導入多項創新應用，將有助全線產值提升 75%。

三方共同合作的 5G 商用生產線，除導入 5G 專網，廠區還有 AGV 無人搬運車、AMR 自主移動機器人、AI 瑕疵檢測數據分析、AI 產線平衡、AIoT 製程稽核、MR 混合實境等技術，達到產線快速配置、遠程協同合作等效益。

台達電表示，該產線架構在遠傳 5G 企業專網，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，上線至今 3 個月，已降低製程不良率、改善生產效能、提升設備稼動率與製程平衡率等指標，且全線產值提升 75%。

為提升新手效率與設備維修保養，遠傳協助台達電打造虛實整合 MR 工作說明書、路徑指引與遠程協同作業，提升備料入庫效率以及設備檢修及保養效率，此外，生產線也導入 Microsoft HoloLens 混合實境與 IoT Digital Twins 物聯網數位雙生科技，並由遠傳協助達成 5G MR 遠距廠房管理、維修與監控，加速人員培訓、累積經驗傳承，透過遠端產線巡檢，減少人工作業維護。

遠傳總經理井琪表示，5G 特性使得各項智慧應用有所突破，加上近年積極投入大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 與 5G 結合，盼異業結盟帶動智慧製造。

此次合作案，不僅是提供專網服務，從設計、建置、優化跟服務都有提供，藉此期盼成為企業智慧轉型首選。