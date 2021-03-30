戴爾提六大數位經濟趨勢 看漲價仍需依成本、市場而定

戴爾 (DELL-US) 今 (30) 日舉辦新春活動，台灣區總經理廖仁祥表示，在疫情催化下，全球加速數位轉型步調，數據應用時代提前來臨，預期到 2022 年，全球將有 65% 的 GDP 貢獻來自數位經濟，並提出六大關鍵市場趨勢，至於漲價議題，認為仍需視零組件成本、市場需求而定。

廖仁祥表示，依生產成本來看，包含處理器、記憶體等半導體元件都有漲價狀況，但產品是否調漲價格，要考量零組件成本、市場需求，目前沒有明確答案。

數位轉型上，廖仁祥表示，企業近年來持續重視數據資產，包含商業智慧、數據安全、數據整合、數據共享等，平均企業數據年成長性高達 27%，認為未來邊緣運算、機器學習、混合雲、數據管理、安全性、5G、AI/ML 等將成為企業布局關鍵。

因應數據時代來臨，戴爾提出六大關鍵市場趨勢，包含讓邊際環境成為數據引力重心，推出簡單消費、易於規劃的即服務模式，擁抱人工智慧與機器學習，布局分散式數據需要端對端的數據管理與安全性，宅經濟成為新常態，最後則是將永續性融入商業創新中。

廖仁祥指出，戴爾未來也將著重在客製化整合式體驗、智慧互聯產品、軟體新興科技等三大重點，而根據戴爾集團 2030 社會影響力計畫，戴爾目標在 2030 年，將 100% 包裝材料、50% 以上產品材料使用回收或可再生材料，今年戴爾也將木材造紙過程中產出的副產品松油 (Tall Oil) 製成生物塑料，用於 Latitude、Precision 筆電中。