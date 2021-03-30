〈鴻海法說〉電動車商機將提前起飛 毛利率10%目標越來越近

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，原先預期電動車市場需求要到 2024-2025 年才會起飛，現在看來有機會提前在 2023 年顯現，整體毛利率 10% 的目標也越來越近。

劉揚偉指出，鴻海毛利率要到 7%，可以靠數位轉型、提升垂直整合零組件營收，但要提升至 10%，就必須要靠新產品及新產業，因此選擇電動車、數位醫療、機器人等三大產業發展。

劉揚偉進一步分析，電動車若只做整車純代工，毛利率不到 5%，但做關鍵零組件，毛利率可達 25-30%，鴻海就是聚焦零組件發展，整車生產則與策略夥伴合作。

根據鴻海的電動車產品布局規畫進度，預計今年底將對外公布首款電動巴士及 2 款乘用車原型車，明年首季協助拜騰 M-Byte 量產、明年底首款電動巴士量產上市，2023 年與 Fisker 合作的 Project PEAR 量產，C 級距電動車也將量產上市。

而鴻海推動的 MIH 聯盟，截至 29 日已有全球 47 個國家地區、共 1348 家企業夥伴加入，其中硬體平台 1171 家，占比 86.9%，軟體平台占 143 家占 9.9%，其他 43 家或 3.2%。