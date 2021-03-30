AOI設備廠由田大方配息4元 現金殖利率近7%

AOI 設備大廠由田新技 (3455-TW) 去年第四季業績回升，單季稅後純益 1.21 億元，超越前三季總和，全年稅後純益 2.41 億元，每股純益 4.03 元，今 (30) 日董事會通過去年盈餘每股擬配發 4 元現金股利，依今天收盤價 57.5 元計算，股利殖利率 6.96%。

由田去年第四季營收 8.04 億元，創 8 季新高，單季毛利率高達 52.67%，稅後純益 1.21 億元，超過 2020 年前三季總和，每股純益 2.02 元；累計 2020 年全年營收 23.03 億元，毛利率 46.42%，年增 10.8 個百分點，稅後純益 2.41 億元，年減 33.082%，每股純益 4.03 元。

由田董事會今天通過擬配發 3 元現金股利，並由資本公積配發 1 元現金股利，合計每股配發 4 元現金，超越上一年配發的 3 元現金股利。同時，由田預估，今年非面板類檢測設備營收占比，將大幅提升至 60%。

由田主管表示，2020 全年整體產業受疫情影響波動較大，隨兩岸疫情趨穩、宅經濟需求發酵、5G 商用成熟、電動車與高速運算推波助瀾等因素帶動下，2021 年半導體、載板、軟板、HDI 等產業拉貨需求不墜，預計帶動檢測設備需求暢旺，且面板供需狀況調節下，相關檢測設備也維持穩定出貨。

由田 2021 年營收具兩大動能，其一為針對市場載板缺貨潮顯現，主要 ABF 載板廠同步加碼擴廠，帶動檢測設備追加訂單不斷；此外，由田已於 2020 年成功推出半導體封裝 RDL 檢測設備，成功取代歐美半導體 AOI 大廠，相關訂單將自今年開始產生營收貢獻，預計成為由田未來營收主要動能之一。兩大主軸帶動下，法人樂觀看待公司後續成長及毛利優化。

由田 2021 年前 2 月營收 2.63 億，年增 87.12%。展望 2021 年全年表現，公司持續策略調整，高階載板、軟板及半導體封裝檢測設備市況樂觀，面板客戶亦有新廠開出，帶動新機拉貨與升級改造需求，此外由田持續廣化產品線，推出 PCB 線路檢查、檢孔、Mini LED 載板檢量測、智慧製造檢測設備等多樣商品，多元營收遍地開花，搭配 AI 自動缺陷判讀分類，持續提升進入障礙、拉大與競爭對手差距。