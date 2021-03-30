圓剛配息+減資 每股發放4元現金

視訊會議設備商圓剛 (2417-TW) 今 (30) 日表示，去年營收、純益雙創歷史新高，為活化投資人資金運用，圓剛計畫減資 20%，調整資本結構提升股東權益報酬率，每股退回 2 元現金，加上日前擬配發每股 2 現金股利，合計將發放 4 元現金，若以今收盤價 46.8 元計算，現金殖利率達 8.55%。

圓剛指出，依證交所退還現金股款減資參考價格試算公式，若以今日收盤價 46.8 元計算，在每股退還現金 2 元後，原股每股配發現金股利 2 元、原股票每千股換發減資後為 800 股條件下，重新掛牌參考價試算結果為 53.49 元。

圓剛去年受惠遠距工作、遠距教學商機爆發，營運攀上高峰，展望今年，圓剛仍看好遠距商機成新生活常態，旗下擷取卡、擷取盒、高畫質 4K 視訊攝影機等產品，營運動能可望延續。

圓剛去年營收 70.51 億元、年增 139.3%，毛利率 53.76%、年增 3.36 個百分點，營益率 26.24%、年增 25.8 個百分點，稅後純益 12.33 億元，年增 343.44 倍，淨利率 17.49%、年增 17.37 個百分點，三率三升，每股純益 6.41 元。