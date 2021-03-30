大聯大去年純益81.23億元創新高 EPS 4.77元

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (30) 日公布去年財報，受惠遠距商機爆發、5G 建置加速，大聯大代理產品線需求暢旺，不僅抵銷失去德儀代理權影響，更推升去年獲利首度突破 80 億元大關，達 81.23 億元，創歷史新高，每股純益 4.77 元。

大聯大去年第四季營收 1590.43 億元，季減 6.44 個百分點，年增 9.1%，毛利率 3.6%，季減 0.02 個百分點，年減 0.37 個百分點，營益率 1.59%，季減 0.03 個百分點，年減 0.14 個百分點，稅後純益 20.87 億元，季減 7.54%，年增 20.29%，每股稅後純益 1.25 元。

大聯大去年營收 6098.86 億元，年增 15.6%，毛利率 3.78%，年減 0.47 個百分點，營益率 1.65%，年減 0.19 個百分點，稅後純益 81.23 億元，年增 25.88%，每股稅後純益 4.77 元。

大聯大近期也受惠筆電、手機、網通等需求持續暢旺，加上反映運價成本上揚及晶片價格上漲紅利，前 2 月營收不畏淡季，創下歷史新高，達 1090.14 億元，年增 41.54%。