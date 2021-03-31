拜登簽署法案 PPP貸款申請期限延至5/31

週二 (30 日) 美國總統拜登簽署一項法案，將薪資保護貸款計劃 (PPP) 的截止日期延長至 5 月 31 日。

因應新冠疫情引爆的一場經濟衰退，美國政府推出了薪資保護貸款計劃 (PPP)，美國眾議院於本月 17 日通過了該法案，拜登週二簽署立法，將 PPP 貸款申請期限從原先的 3 月 31 日延長至 5 月 31 日。

拜登週二稱，該法案是兩黨合作的成果，並感謝一些兩黨成員的協助。

拜登提到：「我們正在推動為借款人提高競爭水平，為許多小型企業提供更多幫助，特別是非裔或拉丁裔美國人的企業。」

拜登稱：「若我沒有簽署這項法案，將可能造成千萬人失業，而小型和家族企業可能會永遠停業。」

美國政府去年 3 月底推出規模達 2.2 兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES ACT)，其中重要的環節之一便是薪資保護貸款計劃 (PPP)。

此計畫的目的為提供小型企業支付薪資時所須資金，以協助這些企業度過危機，並避免美國就業市場陷入衰退。

拜登週二剛簽署的法案，讓企業可以在 5 月 31 日前申請 PPP 貸款，而美國小企業管理局 (SBA) 必須在 6 月 30 日前處理申請。

截至目前，SBA 已批准了近 790 萬筆貸款，總額約 7040 億美元。

美國全國商會副主席兼政策長 Neil Bradley 表示，正值小企業主仍在努力應對疫情的經濟影響，延長 PPP 申請期限將幫助一些最需要幫助的小企業，即使只是很短的時間來耗盡現有資金。