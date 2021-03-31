瑞薩大火產能7月才能恢復 豐田、日產汽車計劃進一步減產

車用晶片大廠瑞薩電子那珂廠本月中旬發生大火後，公司表示產能要到 7 月中旬才能完全恢復，豐田、日產汽車已開始為長期車用晶片中斷以及減產做好準備。

早在大火發生前車用晶片已存在短缺現象，野村證券預估，瑞薩電子如今大火導致的晶片產能中斷可能使第二季全球汽車產量減少 160 萬輛，佔總規劃產量 7%。

豐田汽車高層表示，預計瑞薩需要花一些時間才能恢復產能，目前豐田晶片庫存約能夠支應產能至 6 月，然而 7 月後將面臨困境，未來若別無選擇只能計劃減產。

日產汽車也在考慮減產，不過要取決於產能是否能在本會計年度下半年彌補回來。而本田汽車高層則表示，某些車款產能可能會在 4 月底開始受到影響。

Itochu Research Institute 資深研究員 Sanshiro Fukao 表示，瑞薩要在 3 到 4 個月內完全恢復產能將非常困難，各公司應考慮產能影響有可能至少會持續 6 個月。

此外，該影響很可能不僅限於日本，瑞薩電子是德國汽車零組件大廠馬牌 (Continental) 的主要晶片供應商，若馬牌受影響需減產，整個歐洲、美國的車廠將受影響。

瑞薩電子那珂廠於本月中旬發生大火，總計 23 台設備損壞，大多數設備將於 4、 5 月更換，其中幾部須待到 6 月才能換新，公司預計廠房停滯將損失 1.58 億至 2.18 億美元。

瑞薩電子執行長柴田英利表示，預計要恢復產能需耗時 100 多天，然而，一旦用盡廠內目前的半成品庫存，就會出現 1、2 個月的供應短缺。

柴田英利說，預計這些庫存將在重啟生產後的一個月內用完，而從頭開始製作車用晶片需耗時 120 天。不過，瑞薩損失的產量將在第三、四季彌補，目前已與台灣和其他海外市場的代工廠商談委外承包產能。