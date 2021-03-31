瞄準英特爾！ARM十年重大更新「Armv9 」問世

週二 (30 日) 晶片設計公司 ARM 推出新一代指令架構「Armv9」，這是 ARM 近十年來最大的技術革新。ARM 稱，Armv9 架構將在安全性和人工智慧方面與英特爾相抗衡。

自 2011 年 10 月 ARM 首次宣布 Armv8 架構以來，已過去近 10 年的時間，ARM 週二首度宣布新 Armv9 架構細節，對該 「Armv9」 進行三項重大改善，包括安全性、AI 效能更佳，以及總體性能更快。

「Armv9」 可以動態建立 Realms (領域)，以保護重要資料和程式碼不受系統其餘部分的影響。「Armv9」 將包括 SVE2 (類似於英特爾的 AVX 指令集)，以協助機器學習和數位訊號處理任務。

ARM 還承諾將在 Armv9 基礎上提高整體性能，預計在接下來的兩代中，CPU 性能將提高 30% 以上，而硬、軟體改善將進一步提高性能。ARM 說，所有現有軟體都可以在基於「Armv9」的處理器上運行，而不會出現任何問題。

ARM 執行長 Simon Segars 於新品發布會上表示：「我們沒有理由認為 Realms 技術不能擴大規模，為目前最高性能的系統提供安全保障。」

Nvidia 去年 9 月同意以 400 億美元併購軟銀旗下的半導體事業安謀公司 (ARM) ，也創下半導體業界歷來最大併購。

Simon Segars 透露：「正在為圖像和語音辨識等任務添加人工智慧晶片的功能。Nvidia 晶片在這一領域表現優於英特爾，並幫助其市值超過英特爾。」

Simon Segars 透露：「我們對與 Nvidia 合併未來感到振奮，將我們普及的運算平台與他們深度人工智慧專業知識結合在一起，將帶來更強的工程能力。」

Arm 預計，第一批基於 Armv9 的處理器將在今年年底之前上市。