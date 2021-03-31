女股神的太空探索ETF掛牌首日下跌1% 交易量超過2.94億美元

華爾街「女股神」、方舟投資執行長伍德 (Cathie Wood) 推出的太空探索 ETF (ARK Space Exploration，代碼 ARKX) 周二 (30 日) 開始交易，掛牌首日下跌 1%，但交易量超過 2.94 億美元，寫下 ETF 首日交易規模史上排名第八的成績。

ARKX 首日交易以每股 20.30 美元作收。這檔主動型管理 ETF 是方舟投資兩年來首次新推出的 ETF，追蹤 39 家促進太空探索和創新的公司，除了純太空領域的維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US)、衛星供應商 Iridium、航太領域的波音 (BA-US) 和洛克希德馬丁，也有與太空產業相關的京東、 阿里巴巴 (BABA-US)。

方舟投資分析師 Sam Korus 說，太空經濟已經成為經濟支柱之一，雖然不少網友對 ARKX 持股策略抱持懷疑態度，出現許多揶揄性質的迷因圖，但這只是讓方舟更確信正在研究的類型和所做的事情獨樹一幟。

Korus 以 Netflix(NFLX-US) 為例，表示 Netflix 擁有廣大訂閱用戶，但光在美國就還有超過 4000 萬人沒有寬頻網路，若這些客戶未來能取得衛星服務，就可以幫助 Netflix 進一步擴大市場。Netflix 占 ARKX 權重 1.25%。

根據官網，ARKX 前十大持股如下：