嗅到太空經濟商機！科技女股神將推新ETF 概念股飆漲

人稱「女版巴菲特」的伍德 (Cathie Wood) 一舉一動引人關注，根據周三曝光的申報文件，她計劃推出「太空探索 ETF」。雖然成分股尚未宣布，但相關類股盤後股價先行上漲，維珍銀河 (Virgin Galactic) (SPCE-US) 勁揚 14%，Maxar Techonologies(MAXR-US) 漲逾 15%。

根據方舟投資 (ARK Investment Management) 向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的資料，伍德將推出「方舟太空探索 ETF」，代碼為 ARKX，主要追蹤經營太空探索和創新的美國企業和全球公司。

伍德為方舟投資執行長，因重押特斯拉 (TSLA-US) 等獲得傲人績效而聲名大噪，有科技「女股神」之稱。她操盤的「方舟創新 ETF」(ARKK-US) 去年成為全球最大主動型 ETF，不只如此，全球績效排名前十的 ETF 就有五檔出自方舟投資，且全都由伍德操盤。

歷經過去一年驚人成長，方舟投資的 ETF 如今共管理 415 億美元資金，較一年前此時的不到 35 億美元大幅增加。

儘管有疫情攪局，太空產業仍在 2020 年穩定成長，投資金額已見回升，顯示投資人對這個只有少數公司上市的產業依然保持興趣。

今年太空產業預料將有更多公司上市，可能走傳統 IPO 程序，也可能藉由特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市。

方舟投資把太空產業分成四類：軌道航太、次軌道航太、推進技術、航太受益者。