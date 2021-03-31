〈財報〉Lululemon線上銷售猛增92% 但Q1財測好壞參半 盤後走低
運動服飾品牌 Lululemon(LULU-US) 周二（30 日）公布去年第四季財報，由於線上銷售業務創佳績、直效行銷（DTC）翻倍成長，營收、獲利均優於分析師預期，不過財測好壞參半，盤後股價開高走低。
F2021 Q1 財測：
- 營收：11.1 億美元至 13.3 億美元區間，優於分析師平均預測的 9.995 億美元
- EPS：於每股 0.81 美元至 0.85 美元區間
- 調整後 EPS：於每股 0.86 美元至 0.90 美元區間間，優於分析師預期的 0.82 美元
F2021 財測：
Lululemon 對本季與今年銷售前景表示樂觀，看好消費者對吸汗緊身褲與運動內衣的需求將持續增加。
Lululemon 執行長 Calvin McDonald 說，持續成長展現 Lululemon 的強勁力道，無論是疫情爆發之前、疫情期間或疫情過後，「我們還處於早期成長階段，未來還有更多機會靠令人興奮的創新帶動。」
不過 Lululemon 擔憂新冠疫情（包括變種病毒）再度襲來恐造成不利影響，如消費者購物需求再度受抑制、供應鏈中斷等問題。
目前該公司表示，仍有望實現 2023 年男裝與線上銷售翻倍、全球總收入翻為 4 倍的目標。
F2020 Q4（1 月 31 日止）財報數據：
- 調整後 EPS：2.58 美元 vs.2.49 美元（Refinitiv 分析師預測）
- 淨利：3.298 億美元
- 營收：17.3 億美元 vs.16.6 億美元（Refinitiv 分析師預測）
- 同店銷售成長 20%
Lululemon 第四季營收年增約 24% 至 17.3 億美元，優於 Refinitv 分析師預測的 16.6 億美元。淨利從前年同期的 2.98 億美元增加約 11% 至 3.298 億美元，調整後 EPS 為 2.58 美元，優於分析師預期的 2.49 美元。
去年第四季直效行銷（DTC）銷售額幾乎翻倍，占其總銷售額的 52%，從一年前的 33% 上升。 執行長表示，公司發展正處於早期階段，意味著前景可期。
Lululemon 去年第四季網路銷售額大增 92%，反映新冠疫情期間，消費者購物習慣改變。女性商品銷售額增加 19%，男性商品增長 17%。
以地區區分，北美市場收入增加 21%，全球銷售額增加 47%。
Lululemon 還擁有家用健身設備商 Mirror，是除了自家銷售褲子、上衣與運動配件的業務外，另一個收入成長來源。
財報公布後，Lululemon 開高走低，下滑 1.64%。該股周二稍早收盤小漲 0.29% 至每股 317.09 美元，今年來截至周二收盤累計下跌約 8%，市值約為 413 億美元。