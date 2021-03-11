〈財報〉甲骨文雲端營收、Q4財測遜預期 盤後跌近7%

甲骨文於周三 (10 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季雲端業務比市場預期遜色，第四季財測也不如市場所料。儘管甲骨文看好雲端基礎設施與企業資源規劃系統 (ERP) 需求將帶動 2022 財年營收成長，盤後仍一度跌近 7%。

F2021 Q4 財測

營收成長 5% 至 7%，優於 Refinitiv 調查分析師預期的成長 4%

調整後 EPS 報 1.20 至 1.24 美元，不及 Refinitiv 調查分析師預期的 1.28 美元

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，按年計算雲端基礎設施需求超過 20 億美元，甲骨文將在本季度進行投資，為下一財年雲端消費和營收成長做準備。

甲骨文技術長 Larry Ellison 表示，在軟體方面，Oracle 仍是雲端 ERP 的龍頭，第四季已簽署數百份合約，將有更多大企業將思愛普 (SAP) 的 ERP 系統轉換至甲骨文的 Fusion ERP 系統，預計於 2022 財年開始貢獻營收。

甲骨文 (ORCL-US) 周三小跌 0.7% 至 72.12，盤後公布財報後，截至 7 時許，股價重挫 6.41% 至 67.5 美元。

甲骨文股價日線圖 (圖: Google)

F2021 Q3 (2 月 28 日止) 財報關鍵數據

營收報 100.9 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 100.7 億美元

調整後 EPS 報 1.16 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.11 美元

營收細項

雲端服務和授權支援部門營收報 72.5 億美元，年增 5%，不及 FactSet 調查分析師預期 72.8 億美元。

雲端和本地授權許可報 12.8 億美元，年增 4%，高於 FactSet 調查分析師預期 12.1 億美元。

硬體營收報 8.2 億美元，年減 4%，但仍高於 FactSet 調查分析師預期 8.43 億美元。

服務營收報 7.37 億美元，年減 5%

公司看法

Catz 表示：「隨著 Fusion ERP 在第三季成長 30%，NetSuite ERP 成長 24%，我們繼續擴大在 ERP 市場的領先地位。」

Catz 說，甲骨文數十億美元的雲端 ERP 業務使該季度的服務訂閱營收增長 5%，訂閱收入目前已佔甲骨文總收入的 72%。

Ellison 則表示：「第三季甲骨文 Gen2 雲端基礎設施業務再次獲得新客戶，營收成長速度超過 100%，未來繼續拓展新業務。」

甲骨文還宣布將其季度現金股利由原先的每股 0.24 美元調升至 0.32 美元，調漲幅度達 33%。